شكرا لقرائتكم خبر عن 660 مليون جنيه إتاوة الذهب بموازنة العام المالي الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، إيرادات إتاوة الذهب بمبلغ 660 مليون جنيه مقابل 567 مليون جنيه العام المالي السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتأتي هذه المخصصات تحت بند "عائد الإيجارات" والتي قدرت خلال السنة المالية الجارية بنحو 24 مليار و43 مليون جنية مقابل 14 مليار و740 مليون جنية وتشمل بالإضافة إلي إيرادات إتاوة الذهب، " اتاوة البترول، ايجار اراضي حكومية، إيرادات المرافق التي تديرها المحليات، المناجم والمحاجر، أخري - من هيئة البترول".

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.