المركز الوطني للجيوفيزياء ينفي حدوث هزة أرضية مساء اليوم في منطقة صيدا

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية عن حدوث هزة أرضية مساء اليوم في منطقة صيدا.

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