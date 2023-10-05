شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يهربون من تينيريفي الإسبانية بسبب الحرائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

أجبر حريق غابات اندلع في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وسط درجات حرارة مرتفعة على غير المعتاد، السلطات، الأربعاء، على إجلاء نحو 3000 شخص، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

ويكافح عناصر الإطفاء مدعومين بستّ مروحيات إطفاء، الحريق الذي اندلع، الأربعاء، في منطقة وديان شديدة الانحدار في شمال شرق الجزيرة الذي دمره حريق غابات ضخم في أغسطس/ آب الماضي، حسبما ذكرت حكومة تينيريفي الإقليمية.

وأُجلي 2400 شخص من بلدة سانتا أورسولا، و600 من لا أوروتافا كإجراء احترازي، على ما كتب لوبي أفونسو، نائب رئيس حكومة تينيريفي الإقليمية على فيسبوك. وشوهد دخان يتصاعد من تلّ على مقربة من منازل في حي ناء، فيما كانت مروحيات تسقط المياه على النيران.

ولم تتأثر حتى الآن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي، وهي جزء من أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي، فيما يعمل مطاراها بشكل طبيعي. وقالت المسؤولة في الجزيرة عن حالات الطوارئ بلانكا بيريز للإذاعة المحلية، إن مركز الحريق «استقر، ونراقب تطوره لتحديد ما إذا بإمكان السكان العودة إلى منازلهم في غضون ساعات قليلة».

ويأتي اندلاع الحريق في وقت أُعلنت في تينيريفي وجزيرة غران كناريا المجاورة حالة الإنذار من درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت 30 درجة مئوية في أنحاء الجزيرة، وهي المستويات التي تُسجل عادة في ذروة الصيف.

ويقع الأرخبيل المكون من سبع جزر قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا وجنوب غرب البر الرئيسي لإسبانيا. وفي أقرب نقطة لها تبعد الجزر 100 كيلومتر عن المغرب. مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغيّر المناخ، حذّر علماء من أن موجات الحر ستصبح أكثر تواتراً وشدّة.