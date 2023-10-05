شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تلوّح بتوسيع ضرباتها على مواقع «الكردستاني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تركيا، أمس الأربعاء، أن المهاجمَين اللذين فجّرا قنبلة أمام مبان حكومية تركية في أنقرة، في مطلع الأسبوع، دخلا تركيا عبر سوريا، ولوحت بتوسيع الضربات على مواقع حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، ردّاً على الهجوم، في حين تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد عضو في تنظيم «بي كي كي» يلقب ب«مظلوم عفرين» في مدينة الحسكة السورية، في وقت يزور فيه وزير الدفاع العراقي تركيا، اليوم الخميس، لبحث العلاقات بين البلدين.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، امس الأربعاء، إن المقاتلَين الكرديّين المشتبه فيهما اللذين قُتلا خلال هجوم شنّاه على وزارة الداخلية التركية في أنقرة، تدّربا في سوريا. ولفت وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى أن تركيا تحتفظ الآن بالحق في ضرب مجموعة أوسع من الأهداف الكردية في سوريا والعراق، رداً على هجوم الأحد. وكان حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه شخصان، يوم الأحد الماضي، على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة. وفجّر أحد الرجلين نفسه، بينما قتل الآخر بالرصاص قبل أن يتمكن من دخول مجمع الوزارة. وأُصيب شرطيان خلال العملية.

تلويح بتوسيع الضربات

وقال فيدان في تصريحات متلفزة «نتيجة لعمل قواتنا الأمنية، أصبح من الواضح أن الإرهابيَين جاءا من سوريا وتدرّبا هناك». وأضاف «من الآن فصاعداً، كلّ البنى التحتية والمنشآت الكبيرة ومنشآت الطاقة التابعة (للمجموعات الكردية المسلحة) في العراق وسوريا، هي أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية».

وتلمّح تصريحات فيدان إلى أن تركيا قد توسّع نطاق ضرباتها الجوية لتشمل سوريا. ويشنّ الجيش التركي مراراً عمليات عسكرية، جوية وبرية، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان، وفي منطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاماً عشرات القواعد العسكرية في الإقليم في إطار نزاعها مع حزب العمال الذي بدوره يملك قواعد خلفية في المنطقة.

تحييد «مظلوم عفرين»

وفي نفس السياق نفسه، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد العضو في تنظيم «بي كي كي»، نابو كله خيري، في مدينة الحسكة السورية، وهو أحد مخططي الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول العام الفائت، وأودى بحياة 6 أشخاص. وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، امس الأربعاء، بأن خيري الملقب ب«مظلوم عفرين» كان جزءاً مما يسمى بالهيكل الاستخباراتي المكون من 14 شخصاً المنشأ من قبل «بي كي كي/ كي جي كي- واي بي دي/ واي بي جي» الإرهابي في مايو/ أيار عام 2022، لتنفيذ عمليات ضد تركيا، وأن جهاز الاستخبارات وضعه تحت المراقبة في سوريا.

وأشارت إلى أن «مظلوم عفرين» كان تولى سابقاً مسؤولية ما يسمى استخبارات التنظيم في عدة مناطق متفرقة بسوريا، مؤكدة تحييده في الحسكة عبر عملية نفذها فريق خاص من الاستخبارات.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام تركية، من بينها خبر ترك، امس الأربعاء، أن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، سيزور أنقرة، اليوم الخميس، للقاء نظيره التركي يشار جولر.

وندد العراق بالضربات الجوية التركية التي جرت هذا الأسبوع، وقال رئيسه عبد اللطيف رشيد إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة. (وكالات)