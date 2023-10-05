شكرا لقرائتكم خبر عن 100 قتيل ومفقود بالهند.. وأمطار على حرائق أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أقل من 24 ساعة على فرار السكان من أجزاء في ولاية فيكتوريا في أستراليا، من حرائق الغابات، حذرت السلطات، أمس الأربعاء، من حدوث فيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تتساقط على ألسنة اللهب، وترفع منسوب المياه في الأنهار بالولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد. فيما قال مسؤولون إن عشرة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في ولاية سيكيم الهندية، كما فُقد 82 آخرون، من بينهم 23 من أفراد الجيش، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، وحدوث فيضانات كارثية في المنطقة. كما اتجه الإعصار كوينو بقوة صوب جنوب تايوان، أمس الأربعاء، حاملاً معه أمطاراً غزيرة، ورياحاً قوية وتسبب في إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية وتوقف الأعمال والشركات والمدارس في مناطق حضرية بالأجزاء الجنوبية من الجزيرة.

وقال في.بي باتاك، رئيس وزراء ولاية سيكيم الهندية لرويترز «انتشلنا حتى الآن عشر جثث من مواقع مختلفة. وهناك ما لا يقل عن 82 آخرين في عداد المفقودين، و22 مصاباً، بعضهم في حالة خطرة». وذكر مسؤولون من وزارة الدفاع أن الأمطار الغزيرة تعوق جهود البحث عن أفراد الجيش التي وردت أنباء أنهم مفقودون في ظل انقطاع الطريق المؤدي لجانتوك، عاصمة الولاية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع «وصل بلاغ بفقد 23 فرداً، وغرق بعض المركبات وسط الوحل. عمليات البحث جارية». وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من انهيارات أرضية وتعطل رحلات جوية في ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء سيكيم. وقال المتحدث باسم الجيش أنجان باسوماتري، إن الطريق السريع الرئيسي الذي يربط سيكيم بولاية البنغال الغربية انقطع، كما انقطعت الطرق المؤدية إلى جانتوك تماماً. وقال في إس باتاك رئيس الأمن في الولاية لرويترز، إن نحو 15 ألف شخص يعيشون في المنطقة المجاورة تضرروا على الأرجح، مضيفاً أن المياه جرفت ثمانية جسور على الأقل بطول ضفتي نهر تيستا.

وفي سياق آخر، قالت وكالة الأرصاد التايوانية إن من المتوقع وصول كوينو لليابسة عند ساحل تايوان الجنوبي الشرقي قرب مدينة تايتونج، صباح اليوم الخميس، بقوة إعصار من الفئة الثالثة، ثم يضعف لدى عبوره الطرف الجنوبي للجزيرة ودخوله لمضيق تايوان. وفي تايتونج، حاول الصيادون تأمين قواربهم في الميناء مع اكتساب الأمواج لقوة إضافية بالتدريج على الساحل الشرقي للبلاد. وشهدت العاصمة تايبيه هطول أمطار غزيرة، لكن من غير المتوقع أن تتعرض بشكل مباشر لتأثير الإعصار، وبقيت فيها المدارس تعمل كالمعتاد. وقالت وزارة النقل إن شركات طيران تايوانية ألغت أكثر من 100 رحلة. (وكالات)