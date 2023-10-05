شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سياسي أوروبي حول "ميثاق الهجرة واللجوء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المسجل في المجلس الأوروبي بين الدول الأعضاء، بشأن مقترح إدارة الأزمة في الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء.

ووصفت التطور بأنه عنصر أساسي في الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء الذي تم الاتفاق عليه، بعد التوصل إلى نهج عام في يونيو بشأن ركيزتين رئيسيتين للميثاق هي لائحة إدارة اللجوء والهجرة ولائحة إجراءات اللجوء.

الاتفاق على الميثاق

أكدت المفوضية أنها على استعداد لمواصلة العمل مع البرلمان الأوروبي والمجلس لضمان الاتفاق على الميثاق بحلول نهاية هذه الولاية التشريعية.

ويمهد هذا الاتفاق السياسي الطريق لبدء المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس أيضًا حول هذا الاقتراح التشريعي.