هل تتحكم الصين بمحتوى العالم

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير هو الأول من نوعه، تكتيكات بكين وتقنياتها لتشكيل الرأي العام، مثل شراء المحتوى وإنشاء شخصيات مزيفة لنشر رسالتها واستخدام القمع لقمع الحسابات غير المواتية.

وحذر مركز المشاركة العالمية، وهو وكالة تابعة لوزارة الخارجية مكلفة بمكافحة الدعاية الأجنبية والمعلومات المضللة، والتي أصدرت التقرير المكون من 58 صفحة، من أن الحملة الإعلامية التي تقوم بها بكين يمكن أن تؤثر في النهاية على كيفية اتخاذ القرارات في جميع أنحاء العالم، وتقوض المصالح الأمريكية.

وانتقدت الصين التقرير ووصفته بأنه «في حد ذاته معلومات مضللة لأنها تحرف الحقائق والحقيقة».

وقالت وزارة الخارجية الصينية:في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي. ووصفت وكالة وزارة الخارجية بأنها «مصدر للتضليل ومركز قيادة حرب التصورات».

تقليل الحرية

وقال جيمي روبين، الذي يرأس مركز المشاركة العالمية: «إن التلاعب بالمعلومات (من جانب الحكومة الصينية) دون رادع، يمكن أن يؤدي في أجزاء كثيرة من العالم إلى تقليل حرية التعبير عن وجهات النظر المنتقدة لبكين». وقال إن جهود بكين يمكن أن «تحول المشهد المعلوماتي العالمي وتلحق الضرر بأمن واستقرار الولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها».

وفي بيان مكتوب، قال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن التقرير «مجرد أداة أخرى لإبقاء الصين في الأسفل ودعم الهيمنة الأمريكية».

وتقول بكين إن وسائل الإعلام الغربية لطالما كانت متحيزة ضد الصين، وفي بعض الأحيان قامت بشيطنتها. وطالب الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين بأن تروي قصتها للعالم حتى تحظى بكين بالثقة والاحترام.

الإكراه والأكاذيب

ولكن مسؤولي الحكومة الأمريكية يقولون إن بكين تقدم أجندتها من خلال الإكراه والأكاذيب. وفي إحدى الحالات التي أشار إليها التقرير، أنشأت الحكومة الصينية معلقًا مزيفًا يدعى يي فان، ظهرت كتاباته المؤيدة لبكين في منشورات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وذكر التقرير أن بكين تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي جيوشًا من الروبوتات والمتصيدين وحملات منسقة لقمع المحتوى المهم وتعزيز الرسائل المؤيدة لبكين. تبين أن الهواتف المصنوعة في الصين والمباعة في الخارج تتمتع بقدرات رقابية.

و أن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ سمح للسلطات بمحاكمة أولئك الذين يعيشون في الخارج ولكنهم ينتقدون سياسة بكين في الإقليم.

وقال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي إن تصرفات بكين في شينجيانغ قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وذهبت الحكومة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، قائلة إن هذه الأفعال تشكل إبادة جماعية ضد الأويغور، ومعظمهم من المسلمين.

التأثير العالمي

وبينما ركز تقرير وزارة الخارجية على جهود التأثير العالمي لبكين خارج الولايات المتحدة، فإن النتائج التي توصل إليها مماثلة لتلك الموثقة في الولايات المتحدة من قبل مراكز الأبحاث ومجموعات المناصرة. وفي شهادتها أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قالت سارة كوك، كبيرة مستشاري الصين وهونج كونج وتايوان في فريدوم هاوس، إن حملة التضليل التي تشنها بكين والتي تستهدف الولايات المتحدة يمكن أن تزرع الفتنة وقد تؤثر على نتائج الانتخابات على المستوى المحلي، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الديمقراطية. وعدد كبير من الناخبين الأمريكيين الصينيين. وأضافت أنهم على الأرجح يستخدمون تطبيق WeChat، وهو تطبيق مراسلة شائع باللغة الصينية تسيطر عليه بكين بشدة.

وقال جلين تيفرت، الذي يشارك في رئاسة مشروع حول حملات النفوذ الصينية في معهد هوفر، للجنة إن استخدام التكنولوجيا الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسمح لبكين بالتدخل بشكل أفضل في الانتخابات الأمريكية.

اتهامات أمريكا للصين:

- التلاعب بالمعلومات

- تنشر جيوشًا من الروبوتات والمتصيدين وحملات منسقة لقمع المحتوى المهم وتعزيز الرسائل المؤيدة لبكين في وسائل التواصل الاجتماعي.

- تقوم بشراء المحتوى وإنشاء شخصيات مزيفة لنشر رسالتها

- أن الهواتف المصنوعة في الصين والمباعة في الخارج تتمتع بقدرات رقابية.