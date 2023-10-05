أمطار وسيول تضرب مطروح (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

تعرضت محافظة مطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لموجة أمطار رعدية غزيرة وصلت إلى حد السيول في مناطق متفرقة.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة مساحات كبيرة بمنطقة الكيلو 4 وأجزاء من منطقة وادي الرمل، فيما أطلق بعض الأهالي استغاثات للأجهزة التنفيدية بعد تسرب المياه للطوابق الأرضية ببعض المنازل.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية صورا من الأقمار الصناعية التي أشارت إلى تراكم السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.