سيول تضرب مرسى مطروح.. وتحرك عاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

ضربت موجة من الطقس السيئ مناطق في محافظة مرسى مطروح، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وتعرضت مناطق في مدينة مرسي مطروح لسقوط أمطار غزيرة، مع تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية.

وفي السياق قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمرسى مطروح، إنه جرى التحرك بشكل عاجل، والدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.