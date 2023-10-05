"لما يبقي حزين ميتكلمش".. هدايت تكشف رد فعل هيكل بعد وفاة عبدالناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



كشفت هدايت تيمور أرملة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، رد فعل زوجها لحظة وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "يوم وفاة جمال عبد الناصر تقريبًا محمد حسنين هيكل ما جاش البيت، لإنه لما عرف إنه تعبان والدكاترة حواليه راح منشية البكري، وعرف بالوفاة لحظة وصوله البيت، ووجد تحية عبد الناصر تبكي، وكان موجود أنور السادات".

وأضافت: "أنور السادات قال له يا محمد شايف إيه بعد وفاة الرئيس؟ فقال له هيكل الدستور بيقول إنك نائب رئيس الجمهورية وأنت تحل محله لغاية يحصل انتخابات، فقال له طيب يا محمد احنا عايزين نذيع حاجة للشعب"، متابعة: "أستاذ هيكل قال له أنت اللي لازم تتكلم دلوقتى وتعلن وفاة الرئيس حتى تعطي للناس طمأنينة أن الأمور ماشية".

وتابع: "بعد كدا رجع على البيت وجدني مموته روحي من البكاء لأنه أنا كنت شايفه انه الصديق الصدوق، وانسلخت منه الصداقة ، أنا كنت بعيط على رحيل عبدالناصر وحزن هيكل، لأنه لما يكون حزين ميتكلمش قولتله يا محمد عيط أنا كنت بعيط قالي بالإنجليزي.. سوف أبكي غدًا".