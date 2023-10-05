"كان تمويه".. هدايت تيمور: هيكل لم يهرب أي وثيقة سرية للخارج واحتفظ بهم في برقاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشفت هدايت علوي تيمور أرملة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عن حقيقة إخراج هيكل بعض الوثائق السرية خارج مصر.

وقالت "تيمور" خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون إي"، مساء الأربعاء: "هيكل قال كدا تمويه وعمره ما كان يفكر انه يخرج اي حاجة أو ورقة من مصر للخارج، الوثائق والأوراق كانت في البيت، وهذا التمويه عشان محدش في اي فترة زمنية معاكسة وياخد الحاجة كلها".

وأضافت: "لا يمكن هيكل كان يطلع حاجة من مصر أبدا وفضلت كل الوثائق السرية في بيتنا وانا خبيت بعض الوثائق وقت الاعتقال، لكن بعد في وثائق راحت برقاش، لأن هيكل بعد اجراءه عملية جراحية نتيجة إصابته بالسرطان، نقلنا كل الحاجات والورق والوثائق وانتقلت اغلبها لبرقاش والباقي في مكتبة الاسكندرية، لكن بعد حريق منزل هيكل في برقاش احترقت كل الوثائق".