أول بيان رسمي وتحذير عاجل.. 20 صورة للسيول في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

تباشر الأجهزة المعنية في مرسى مطروح التعامل مع موجة الطقس السيئ والسيول التي ضربت عدة مناطق في المحافظة.

وفي السياق نشرت الصفحة الرسمية لمرسى مطروح على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا رسميًا حول تطورات الأوضاع على الأرض والجهود المبذولة لاحتواء الموقف.

وقال البيان: تعرضت مدينة مرسي مطروح لسقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع وجود حالة من عدم الاستقرار وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار.

وحسب البيان، قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4، لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد عبد المجيد علي التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسي مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

وأضاف البيان: يتابع مركز ومدينة مرسي مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

ويحذر مركز ومدينة مرسي مطروح السادة المسافرين المتجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي، لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.

وتناشد الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول توخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ووجه رئيس المدينة، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي، للتنبيه بما يستجد.

وتابع البيان: يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة من الأمطار.