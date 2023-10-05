ترند اليوم| الأهلي ودوري أبطال أوروبا.. ومسابقة العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الموضوعات، كان أولها أخبار النادي الأهلي الذي شهدت مباراته في نصف نهائي كأس مصر تغيير موعدها.

وسيطرت الموضوعات الرياضية على ترند جوجل، حيث مباريات دوري أبطال أوروبا، وقرعة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي

ينشر موقع "الخليج 365" التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي في مواجهة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة إنبي بكأس مصر

أعلنت شركة تذكرتي تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي المقرر لها غدا في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

تغيير مفاجئ في موعد مباراة الأهلي وإنبي بالكأس

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لا يهتم بأي لاعب آخر، ويرفض مقارنته باللاعب إمام عاشور، الذي انتقل إلى النادي الأهلي

"أنا أقدم منه".. دونجا يصدم إمام عاشور ويكشف مفاجأة بشأن رقم 8

أعلن أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

"كاش".. ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

دوري أبطال أوروبا

تشهد مباريات اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا مواجهة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان ضمن دور المجموعات، على ملعب سانت جيمس بارك.

المواجهة الأولى.. إحصائيات نيوكاسل وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد الفوز على نابولي، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يفوز على نابولي بثلاثية

حق عرب

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن خوضه موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب".

أحمد العوضي يخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"

أعلن النجم احمد العوضي، عن مسابقة جديدة عبر صفحته فيب موقع فيسبوك، بعد تعاقده على بطولة مسلسل بعنوان "حق عرب".

قيمتها ١٥٠ ألف جنيه.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل ثاني مسابقاته

دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا موعد قرعة دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

رسميا.. كاف يعلن الموعد الرسمي لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية