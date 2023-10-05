شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"الشيوخ": الرئيس السيسى قائد وطنى لم يخذل الشعب فى أصعب الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن كلمات الرئيس حملت رسائل عديدة وهام ولامست قلوب المصريين.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024 جاء لتلبية نداء الشعب المصري بكافة أطيافه، وظهر ذلك خلال نزول ملايين المواطنين في كافة الميادين المصرية للهتاف باسم الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح، ليلبي الرئيس النداء مرة أخرى من أجل استكمال مسيرة البناء والتنميه في بناء دولة عصرية حديثة.

وطالبت رشا إسحق، جموع الشعب المصري بالالتفاف حول الرئيس السيسي من أجل جني ثنار ما حققناه من انجازات عظيمة خلال العشر سنوات الماضية في المجالات قائله:" المصريون يعتبرون ترشح الرئيس اليوم يوم عيد"، وذلك لأنهم يعتبرونه قائد وطني لم يخذل شعبه في أصعب الظروف، ويرون إخلاصه في العمل من أجل ونصرة الوطن ودفع عجلة الدولة نحو الإنتاج والتنمية والبناء.