شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا.. مصرع عاملي إنقاذ في انهيار منزل إثر الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عاملا إنقاذ مصرعهما أمس الأربعاء، إثر انهيار جزئي لمنزل بمبنى سكني في المدينة القديمة الشهيرة في العاصمة الكوبية هافانا، وما زال هناك شخص آخر محاصر تحت الأنقاض.

وذكرت وزارة الداخلية الكوبية أن عاملي الإنقاذ هرعا إلى موقع الحادث عقب الانهيار الجزئي الأول، لكن باغتهما انهيار ثان وحاصرتهما الأنقاض أسفلها.

وذكر المسؤولون إن 13 أسرة بإجمالي 54 شخصا كانوا يقيمون في المبنى المؤلف من 3 طوابق، وتعلن الحكومة الكوبية سبب الانهيار الجزئي في المنزل في البداية، لكن الأمطار كانت تهطل بغزارة.

البنية التحتية في كوبا

يشار إلى أن العديد من المنازل وأجزاء أخرى من البنية التحتية في كوبا في حالة سيئة بسبب عدم صيانتها لعقود، أو عدم ترميمها بصورة مؤقتة.

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض حظرًا تجاريًا على كوبًا منذ ما يربو على 60 عامًا، وتجعل المزيد من العقوبات الأمريكية، علاوة على الأداء الاقتصادي المتردي، من حصول الكوبيين على مواد البناء أمرًا صعبًا.