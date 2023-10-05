شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال بقوة 6.6 درجة.. اليابان تصدر تحذيرًا من تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.