شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: الندوة التثقيفية أعادت صياغة الوعي لدى الموطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بالذكري الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى.

وأشادت "الجمال " ببرنامج التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن برنامج الندوة التثقيفية واجه كل محاولات التزييف عن نصر أكتوبر العظيم.

وقالت "الجمال " إن الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد تضمنت فعاليات هامة استهدفت إعادة صياغة الوعي لدي المواطنين، ومواجهة محاولات تزييف عن نصر أكتوبر.

وأضافتن أن الندوة التثقيفية عملت علي توعية الجمهور وتثقيفه حول أهمية وتأثير انتصار حرب أكتوبر عام 1973 وتسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر 1973.