الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع في مدينة بحري بولاية الخرطوم

أعلن الجيش السوداني مقتل 9 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز طبي ملحق بمسجد في مدينة بحري بولاية الخرطوم.
واوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله، في بيان، إنه "في إطار سلوكها الإرهابي واستهدافها الممنهج للمدنيين، قامت اليوم ميليشيا الدعم السريع المحلولة المتمردة بقصف مسجد حى سعد بالسمراء بشمال بحري، والمركز الصحي الملحق بالمسجد، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 15 آخرين".
وتتواصل منذ منتصف نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
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