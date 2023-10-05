شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم إلقاء خطاب لإزالة المخاوف بشأن دعم أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء خطاب رئيسي قريبًا عن دعم بلاده لأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن ميزانية قصيرة الأجل أقرها الكونجرس الأمريكي لإنهاء نزاع سياسي لا يتضمن أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقال بايدن عن النزاع في واشنطن يوم الأربعاء: "هذا لا يقلقني، أعلم أن هناك أغلبية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكلا الحزبين قالوا إنهم يؤيدون تمويل أوكرانيا".

وأضاف: "سأعلن قريبًا جدًا خطابًا رئيسيًا سألقيه بشأن هذه القضية، ولماذا من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".

طريقة أخرى للتمويل

ولم يذكر بايدن مزيدًا من التفاصيل بشأن الخطاب المزمع، كما لم يعلق البيت الأبيض، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزامها الذي أراد بايدن توضيحه.

وردًا على سؤال عن المدة التي ستتمكن فيها الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا، تحدث بايدن عن "الشريحة التالية"، ثم قال إن هناك "طريقة أخرى" يمكن من خلالها تأمين التمويل، لكنه أضاف أنه لا يريد الخوض في القضية الآن.