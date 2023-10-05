لأول مرة منذ 19 شهرًا.. "إياتا" يعلن زيادة الطلب على الشحن الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" زيادة الطلب على الشحن الجوي لأول مرة منذ 19 شهراً، وكثفت شركات الطيران رحلاتها لتلبية ذروة الطلب على موسم الشحن خلال الصيف، وزاد الطلب العالمي بنسبة 1.5٪ مقارنة بمستويات أغسطس 2022 والتي سجلت (1.2٪ للرحلات الدولية) .

صرح بذلك ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، وقال إن "إياتا" أصدرت تقاريرًا عن أسواق الشحن الجوي العالمية خلال أغسطس الماضي .

وقال ويلي تقلصت التجارة العالمية عبر الحدود للشهر الرابع على التوالي، وانخفضت بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي وهذا يعكس بيئة الطلب على التبريد وظروف الاقتصاد الكلي العامة، كما شهد التضخم صورة مختلطة في أغسطس الماضي مع زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي وفي الوقت نفسه في أوروبا واليابان، وانخفضت أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين، التي تحارب الضغوط الانكماشية وارتفعت أسعار المستهلكين .

وشهدت شركات النقل في الشرق الأوسط زيادة سنوية بنسبة 1.4٪ في أحجام الشحن في أغسطس الماضي، وكان هذا تحسنا عن أداء الشهر السابق (-0.1٪) وكان الطلب في سوق الشرق الأوسط وآسيا يتجه نحو الارتفاع في الأشهر الثلاثة الماضية، مما وسع نموه على أساس سنوي من 1.8٪ في يونيو إلى 3.5٪ في أغسطس، وزادت السعة بنسبة 15.7٪ مقارنة بأغسطس 2022.

وحققت شركات الطيران الأفريقية أضعف أداء في أغسطس الماضي، مع انخفاض بنسبة 4.7٪ في أحجام الشحن مقارنة بأغسطس 2022، وكان هذا انخفاضا كبيرا في الأداء مقارنة بشهر يوليو (+2.3٪)، والجدير بالذكر أن طرق أفريقيا وآسيا انخفضت بنسبة 1.1٪ في أغسطس بعد نمو بنسبة 11.2٪ في يوليو، وكانت السعة 3.8٪ أعلى من مستويات أغسطس 2022.

وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 4.9٪ في أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر في عام 2022، وكان هذا تحسنا كبيرا في الأداء مقارنة بشهر يوليو (+2.3٪)، واستفادت شركات النقل في المنطقة من النمو في مسارين تجاريين رئيسيين: أوروبا وآسيا (بزيادة من 3.1٪ في يوليو إلى 8.8٪ في أغسطس) والشرق الأوسط وآسيا (بزيادة من 2.7٪ في يوليو إلى 3.5٪ في أغسطس)، بالإضافة إلى ذلك كان أداء الممر التجاري داخل آسيا أفضل في أغسطس، حيث تعاقدت CTKs الدولية بنسبة 4.7٪ مقارنة بالانخفاض السنوي بنسبة 9.7٪ في يوليو، زادت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 28.5٪ مقارنة بأغسطس 2022 حيث تم توفير سعة بطن أكبر عبر الإنترنت من جانب الركاب في العمل.

وانخفض الشحن في شركات النقل بأمريكا الشمالية في أحجام شحناتها الجوية بنسبة 1.2٪، وكان هذا تحسنا في الأداء مقارنة بشهر يوليو (-5.4٪)، واستفادت شركات النقل في المنطقة من تحسن طفيف في النمو على مسارين تجاريين رئيسيين: أمريكا الشمالية - أوروبا (انكماش سنوي بنسبة 2.9٪ في أغسطس، أفضل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عما كانت عليه في يوليو) وآسيا - أمريكا الشمالية (انخفض بنسبة 4.2٪ في أغسطس مقارنة بانخفاض بنسبة 4.4٪ في يوليو)، وزادت السعة بنسبة 2.7٪ مقارنة بأغسطس 2022.

وشهدت شركات النقل الأوروبية انخفاضا في أحجام شحناتها الجوية بنسبة 0.2٪ في أغسطس مقارنة بنفس الشهر في عام 2022 ومع ذلك كان هذا تحسنا في الأداء مقابل يوليو (-1.0٪)، وشهدت الأحجام زيادة بسبب الأداء الأوروبي الآسيوي المذكور أعلاه وزيادة صغيرة في أسواق الشرق الأوسط - أوروبا بنسبة 0.4٪، وزادت السعة بنسبة 3.6٪ في أغسطس الماضي مقارنة بعام 2022 .

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى أداء في أغسطس الماضي، مع زيادة بنسبة 6.2٪ في أحجام البضائع مقارنة بأغسطس 2022، وكانت هذه زيادة كبيرة في الأداء مقارنة بالشهر السابق (+0.5٪). ارتفعت السعة في أغسطس بنسبة 13.7٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022 .