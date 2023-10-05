شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: حكاية وطن جسد طريق الانتقال من اللادولة لإنجازات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر حكاية وطن، بمثابة رواية مسجلة للتاريخ، شاهدة على ما شهدته الدولة المصرية من تحولات استطاعت فيها أن تنتقل من اللا دولة إلى الجمهورية الجديدة والتي انطلقت منذ ثورة 30 يونيو، انحاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصوت شعبه ولم يخذله حتى اليوم، في مواصلة مسيرة العطاء والتنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضاف أن مؤتمر حكاية وطن جسد حقيقة ما مر على الدولة المصرية من تحديات تمكنت من تجاوزها، وما قامت به من إنجازات غير مسبوقة في وقت قياسي بكافة المجالات لتطول التنمية كل ربوع الدولة المصرية وتتحقق مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على أرض مصر، لافتا إلى أن المؤتمر كشف أوجه ما قدمته الدولة من رعاية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار "درويش" إلى أن ما تم استعراضه من إنجازات ومشروعات قومية خلال المؤتمر يدعو للفخر والاعتزاز، والذي يؤكد أنه لا شئ يعلو فوق إرادة المصريين والذين أرادوا استعادة الوطن وهيبته من جديد من قوى سعت للفتنة والتدمير، لينجح المصريون باصطفافهم خلف قيادتهم السياسية في تجاوز التحديات والعبور بمصر إلى فصل جديد يسيطر عليه طريق التنمية والبناء والتعمير.