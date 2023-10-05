اشار قائد سلاح الجو الهندي، الفريق فيفيك رام تشودهاري، الى إن "نيودلهي تتوقع أن يتم تسليم باقي أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" وفقًا للعقد مع موسكو، في عام 2024"، موضحا ان "عقدنا كان لخمسة أنظمة، وتم تسليم ثلاثة بالفعل. هناك صعوبات في التوريد، لكننا واثقون من أننا سنتلقى الأنظمة المتبقية في العام القادم".
ووقعت روسيا والهند عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أنظمة "إس -400" في تشرين الأول 2018. وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لنظام "إس -400" الروسي بعد الصين وتركيا، وقد نشرت بالفعل ثلاثة أنظمة.
وقد تم نشر الأنظمة بحيث يمكن أن تغطي منطقة لاداخ الحدودية بين الصين والهند وحدود الهند في ولاية غرب البنغال.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد سلاح الجو الهندي: نتوقع تسليم باقي أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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