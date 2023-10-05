طلبت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي، من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق اللبنانية التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصا على السلامة العامة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري طلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.