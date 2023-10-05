شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبدأ تصريف كمية ثانية من مياه "فوكوشيما" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) تصريف المزيد من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية صباح اليوم الخميس، لتواصل تحركًا أثار توترات بين الصين واليابان.

وستستمر عمليات التصريف لمدة 17 يومًا تقريبا تبدأ اليوم الخميس، وسيجري خلالها إطلاق نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة في المحيط الهادي.

وتقول هيئات نووية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الخطة ليس لها تأثير يُذكر على البشر والبيئة، ورغم هذا فإنها لا تزال تثير غضب بعض الجيران خاصة الصين.

حظر شامل من الصين

وأدى تصريف الكمية الأولى للمياه في أواخر أغسطس الماضي، إلى فرض حظر شامل من الصين على منتجات المأكولات البحرية اليابانية، إلى جانب تعرض شركات ومكاتب لسيل من المضايقات الهاتفية التي يُعتقد أن مصدرها من الصين.

وبدأت اليابان تصريف المياه في أغسطس، في خطوة رئيسية باتجاه الوقف النهائي لمحطة فوكوشيما التي شهدت حوادث انصهار بعد تعرضها لأمواج مد عاتية (تسونامي) في عام 2011، في أسوأ كارثة لمحطة نووية في العالم منذ تشرنوبل قبل 25 عامًا.

وتقول اليابان إنه تجري تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يتعين تخفيفه لأنه تصعب معالجته.