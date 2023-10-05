"لو اتقبض عليا أوعي تتوسلي لحد".. زوجة هيكل تكشف تفاصيل خلافه مع السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشفت هدايت علوي تيمور، زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، عن لحظات القبض عليه واعتقاله، بسبب خلافه مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وقالت "تيمور"، أرملة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "أون إي"، مساء الأربعاء: "كنا راجعين من سفرية في فرنسا و انجلترا وسألوه متاكد ان السادات مش هيعمل حاجة معاك، قالهم لا السادات مهتم بـ جزئية مهمة في صراعه مع الإخوان، وعرضوا عليه الإقامة في إنجلترا أو فرنسا لكنه أصر على العودة".

وأضافت: "هيكل سألني انتي خايفة قولتله ايوة انا خايفة، رد عليا أنا راجع مصر تاني بس هقولك على حاجة لو قبضوا عليا ارجوكي ما تروحيش لحد تتوسلي إليه يفرج عني ومروحتش فعلا رغم أني علاقتي بجيهان السادات كانت كويسة جدا".