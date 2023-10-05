زوجة هيكل في ذكرى ميلاده: "ساعات أقوم من النوم ادور عليه ببقى عايزة أكلمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قالت السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، إنها سألته هل ينوي الزواج منها، وذلك بعد أن أبدى إعجابه بها، مضيفة: "رد عليا وقالي أنا اتخضيت طبعا موافق وطلبت منه يقابل بابا".

وأضافت "تيمور"، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "أون اي "، مساء الأربعاء، قائلًا: "الفرح أقيم في البيت وأعتقد أنه حبني أوي، وأنا كنت بغير من الصحافة لأنه كان بيديلها وقت كبير أوي، وكان يتجدد قدامي باللي كان بيقوله، وساعات اقوم من النوم ادور عليه ببقى عايزة أكلمه".

وأكملت: "بعد أن ذهب هيكل للعمل في الأهرام قال لي يا هدايت هتستحملي سنة متعبة جدًا"، مؤكدة أنه كان يشعر بسكينة وقت عودته للمنزل، وكانت لا أتحدث في السياسة أو أي شيء يزعجه.