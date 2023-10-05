مقتل 10 اشخاص وفقدان 82 جراء فيضان بحيرة جليدية في الهند

أفاد مسؤولون حكوميون في الهند، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بحيرة جليدية وفيضانات، إلى 10 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 82 آخرون في عداد المفقودين".
واوضح المتحدث باسم الجيش الهندي هيمانشو تيواري لوكالة فرانس برس، أن "بعد يوم من تدفق المياه في الوادي الجبلي في ولاية سيكيم شمال شرقي البلاد، إن مياه الفيضانات تسببت في دمار في 4 مناطق بالولاية وجرفت الناس والطرق والجسور".
وذكرت السلطات إن الطرق تعرضت لأضرار "بالغة" وجرفت 14 جسرا.
وكان سبب ارتفاع المياه هو انفجار بحيرة لوناك على ارتفاعات عالية، والتي تقع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بثالث أعلى جبل في العالم، كانغشينجونغا.
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