اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "ضمن الاسثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار بيروت الدولي، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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