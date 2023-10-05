المطران ابراهيم التقى المرشح لمنصب نقيب المحامين فادي المصري: المحاماة هي من اشرف المهن

التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، عضو مجلس نقابة المحامين والمرشح الى منصب نقيب المحامين في بيروت المحامي فادي المصري يرافقه امين صندوق النقابة المحامي ايلي بازرلي في مطرانية سيدة النجاة.

واعطى المصري فكرة عن البرنامج الإنتخابي الذي ترشح على اساسه لمنصب نقيب المحامين في بيروت، وهو يهدف الى تحسين اوضاع المحامين في اصعب الظروف التي يمر بها لبنان، والسعي الى تعزيز دور المحامي واستقلاليته وتأمين الحياة الكريمة له.

بدوره، تمنى المطران ابراهيم للمصري التوفيق في انتخابات نقابة المحامين، مشدداً على ان "المحاماة هي من اشرف المهن التي تهدف الى الدفاع عن المظلوم واحقاق الحق".