اشار النائب ميشال ضاهر، الى ان "القوى الأمنيّة، وخصوصاً الجيش والأمن العام، قاموا ويقومون بواجباتهم في قضيّة النازحين، إلا أنّ الإنجاز الأكبر يتطلّب وحدة موقفٍ داخليّ وتعاطياً أكثر جديّة من الحكومة المقصّرة جدّاً في هذا الملف"، معتبرا ان "‏على حكومة تصريف الاعمال أن تضع الخلافات بين وزرائها جانباً، وتقوم بواجباتها على هذا الصعيد، هذه ليست كرة نار، هي مسؤوليّة وطنيّة ومصيريّة، والتاريخ سيحاسب".

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: قضية النازحين ليست كرة نار فهي مسؤوليّة وطنيّة ومصيريّة والتاريخ سيحاسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.