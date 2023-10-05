شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى جراء انهيار مبنى في هافانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا/ (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصرا إطفاء، في انهيار مبنى في هافانا كان يقطن فيه أكثر من 50 شخصاً، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية الكوبية في بيان إنّ عنصري الإطفاء القتيلين هما امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً ورجل يبلغ من العمر 23 عاماً.

وأوضحت أنّه في البداية انهار جزء من المبنى فأرسلت فرق الإطفاء وحدة إلى مكان الحادث لتأمين الموقع، وعندما دخل عنصرا الإطفاء إلى المبنى المكوّن من طابقين انهار جزء آخر منه فقضى العنصران.

وتمّ انتشال جثتي الإطفائيين من تحت الأنقاض أثناء عملية بحث، بحسب الوزارة.

ونقل التلفزيون الكوبي العمومي عن الوزارة تأكيدها مساء أمس الأربعاء أنّ الحادث أوقع قتيلاً ثالثاً هو رجل مسنّ يبلغ من العمر 79 عاماً.

وأصيب في الكارثة شخصان نقلا إلى المستشفى لكنّ حياتهما ليست في خطر، بحسب المصدر نفسه.

وبحسب المسؤول عن مديرية الإسكان في هافانا القديمة أرنيليس دي لا كانديلاريا هيرنانديز فإنّ المبنى العتيق الذي لم يتبقّ منه سوى واجهته كان يعيش فيه 55 شخصاً.

وبسبب نقص الصيانة، تنهار مبان بانتظام في بعض الأحياء القديمة في العاصمة الكوبية.

وتكثر هذه الانهيارات خلال موسم الأمطار والأعاصير والذي يتراوح بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر.

وشهدت العاصمة الكوبية أمطاراً غزيرة في الأيام الأخيرة.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية، فإنّ 37% من 3.9 مليون وحدة سكنية في كوبا كانت في نهاية 2020 في حالة سيئة أو سيئة للغاية.