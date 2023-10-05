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زلزال يهز اليابان وإنذار بحدوث تسونامي

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بغداد - ياسين صفوان - ووقع الزلزال عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي قرب جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التسونامي إلى متر، ما يكفي ليحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه حتى موجة بهذا الارتفاع يمكن أن تطرح الشخص أرضا.


وقطعت قناة NHK التلفزيونية بث برامجها وبدأت البث الحي من جزر الأرخبيل.

وحثت السلطات السكان المحليين في الجزر على عدم الاقتراب من الشاطئ، داعية أولئك المتواجدين قرب البحر لأن يصعدوا إلى الأراضي المرتفعة عاجلا، وأن يحذروا كذلك أقاربهم وأصدقاءهم إذا كانوا موجودين في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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