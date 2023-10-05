انت الان تتابع خبر بينها التلاعب بسعر الصرف.. اعتقال 4 مطلوبين بتهم مختلفة في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بواجبين منفصلين وبجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة تمكنت من خلاله مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من الاطاحة بمطلوبين اثنين للقضاء بتهم الارهاب وتجارة المواد المخدرة وفق مذكرتا قبض صادرة بحقهما (4/ارهاب، 28 مخدرات) وذلك من خلال تواجدهما في قضائي سوق الشيوخ والدواية بمحافظة ذي قار".ومن جهة أخرى، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة من "القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالأثار مستخدما اسامي وهمية عديدة لتضليل القوات الأمنية"، مبينة أن "القبض حصل من خلال كمين محكم نفذته القوه اعلاه في منطقة الجادرية ببغداد، صادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (44) اثار، اذ تم تسليمه الى مديرية الجريمة المنظمة اصوليا".

فيما استطاعت مفارز المديرية من "ضبط أحد المنافذ في منطقة الشورجة ببغداد يقوم ببيع العملة الأجنبية (الدولار) بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي وبدون موافقات أصولية، حيث تمكنت المفارز من القبض على صاحب المنفذ واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".