انت الان تتابع خبر العراق يُسجل 36 هزة أرضية خلال شهر أيلول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الهيئة، عبد العظيم الساعدي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عدد الهزات خلال ايلول 48 بلغ هزة ارضية منها 36 هزة في العراق، و11 داخل إيران، وهزة واحدة في سوريا".

وأضاف، أن "النشاط داخل البلد تركز في السليمانية قضاء جمجمال بعدد 15 هزة، و7 في اربيل و6 في واسط، وفي نينوى 3 هزات".



وأشار الى "حدوث هزتين ميسان، بينما سجلت كركوك هزة واحدة، وواحدة كذلك في ديالى"، مؤكداً، ان "الهيئة ووفقاً لتوجيهات الوزير رزاق محيبس تعمل على اتمام دخول 28 محطة حديثة للعمل في رصد التغيرات المناخية في أسرع وقت".