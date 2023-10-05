شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية توقف مفاعلًا نوويًا لاستخراج البلوتونيوم منه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت كوريا الشمالية المفاعل النووي في مجمعها النووي الرئيسي، ونقل تقرير إخباري كوري جنوبي اليوم الخميس، عن مصدر حكومي القول، إن ذلك ربما لاستخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك.

وذكر التقرير أنه وفقًا لتقييم استخباراتي أجرته السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية، فإن تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات في مجمع يونجبيون النووي، جرى تعليقه منذ أواخر سبتمبر.

ونقلت صحيفة دونجا إلبو عن مصدر حكومي قوله: "تعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا قد يكون مؤشرًا على إجراء أعمال إعادة معالجة للحصول على بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة".

مصدر رئيسي للبلوتونيوم

وإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك التي تجري إزالتها من مفاعل نووي هي خطوة تُتخذ قبل استخراج البلوتونيوم، ويُعد مجمع يونجبيون النووي المصدر الرئيسي لكوريا الشمالية للبلوتونيوم الذي من المحتمل أن تستخدمه في صنع أسلحة نووية.

وتشغل كوريا الشمالية كذلك منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهو مصدر منفصل للمواد التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة النووية.

ونقلت دونجا إلبو عن المصدر الحكومي الكبير قوله، "إن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ليس مستبعدًا"، دون الخوض في تفاصيل.