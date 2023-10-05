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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب السواحل الشرقية لليابان وتحذير من موجات تسونامي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية

الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان اليوم.

وأصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما، ومركزه في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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