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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب السواحل الشرقية لليابان وتحذير من موجات تسونامي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان اليوم.
وأصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما، ومركزه في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.