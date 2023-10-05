الكويت ترحب برغبة السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن ترحيب دولة الكويت برغبة المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها تأييد دولة الكويت التام لمساعي السعودية الشقيقة وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية



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