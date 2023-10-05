بعد سيول مطروح.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على بعض المناطق.

وتعرضت محافظة مطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لموجة أمطار رعدية غزيرة وصلت إلى حد السيول في مناطق متفرقة.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة مساحات كبيرة بمنطقة الكيلو 4 وأجزاء من منطقة وادي الرمل، فيما أطلق بعض الأهالي استغاثات للأجهزة التنفيذية بعد تسرب المياه للطوابق الأرضية ببعض المنازل.