التنمية المحلية: تمويل 207.5 ألف مشروع بتكلفة 27.1 مليار جنيه عبر "مشروعك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عما تم إنجازه بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، نجح المشروع في تنفيذ 207.5 ألف مشروع بقروض بلغت حوالي 27.1 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل.

وأكد الوزير أن برنامج "مشروعك" يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالإضافة إلى دورها تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.

وتابع أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى سبتمبر 2023 حيث بلغ حوالي 23.1 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 2.9 مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من 160 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ 22 ألف مشروع بقروض حوالي 3 مليارات جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 18.9 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالي 104 آلاف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية بـ 16.8 ألف مشروع بقروض حوالي 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 109 آلاف فرصة عمل.

ثم محافظة الشرقية بـ 16.3 ألف مشروع بقروض حوالي 2.6 مليار جنيه، وفرت نحو 137.4 ألف فرصة عمل.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن "مشروعك" يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج دفع التنمية في القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة، فضلا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، مشيرا إلى لجان التيسير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري العموم تتولى حل أي مشاكل إدارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك بالمحافظات والبالغ عددها 260 مقرا لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناءً على دراسة الجدوى المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.