بعد عودة المدارس.. ما التطعيمات الضرورية للتلاميذ للحماية من الأمراض؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، التطعيمات الضرورية للأطفال بالتزامن مع عودة المدارس خلال الأيام الماضية.

وحدد "محمدي" طبيعة تلك التطعيمات في عدد من النقاط، قائلا:

- التلاميذ في ثانية أو رابعة ابتدائي، سيحصلون على جرعة منشطة من تطعيم الثنائي البكتيري (دفتيريا وتيتانوس).

- الطلاب في السنة الأولى من كل مرحلة دراسية سواء "كي جي وان / أولى ابتدائي/ أولى إعدادي / أولى ثانوي"، سيحصلون على جرعة من لقاح الحمى الشوكية الثنائي (A,C).

وأوضح "محمدي" أن المدارس ستحصل على موافقة أولياء الأمور قبل تطعيم أولادهم بتلك التطعيمات، ناصحًا أولياء الأمور: "بالنسبة للثنائي البكتيري ( دفتيريا وتيتانوس) وافقوا على تطعيمهم لأنكم غالبا مش هيكون طعمتوهم التطعيم ده".

أما بالنسبة لتطعيم الحمى الشوكية، قال مدير عام التطعيمات: "هاتوافقوا عليه في حالة لو مكنتوش طعمتوهم التطعيم ده بره لأنه موجود في شكل تطعيم رباعي مقترن في المصل واللقاح أو عند أطباء الأطفال، وهترفضوا بس لو كنتم هتطعموهم بمعرفتكم بره أو انهم بالفعل واخدين التطعيم قبل كده".

وإضافة لذلك، ينبغي الحرص على إعطاء الطلاب لقاح كورونا لمن تجاوز 12 عاما، بحسب محمدي.