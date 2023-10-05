وزير الطاقة التركي يزور تل ابيب الشهر المقبل لإجراء محادثات بشأن شحن الغاز الاسرائيلي الى اوروبا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يعتزم زيارة إسرائيل في تشرين الثاني لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي أيضا.

كما أعلن وزير الطاقة التركي لمحطة "إن.تي.في"، أن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات. واكد إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.