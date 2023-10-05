أذربيجان تعتقل رئيس ناغورني قره باغ الانفصالي السابق بشبهة شن حرب عدوانية

أعلن المدعي العام وجهاز الأمن في أذربيجان في بيان مشترك، "اعتقال الرئيس السابق لجيب ناغورني قره باغ الانفصالي أراييك هاروتيونيان الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنته باكو الشهر الماضي".

واشار البيان الى انه "تم إعتقال أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو "بشبهة شن حرب عدوانية" على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب".