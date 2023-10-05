الجيش الاسرائيلي: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية ومقتل منفذي العملية

أعلن الجيش الإسرائيلي، "قتل فلسطينيين اثنين، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية".

واشار الجيش الإسرائيلي في بيان، الى إنه "في أعقاب البلاغ الذي ورد عن تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق النار، قامت القوات بإغلاق طرقات في المنطقة ورصدت السيارة المشبوهة"، لافتة الى ان "بادر الجنود للاشتباك مع المخربين وتمكنوا من تحييدهما".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود إسرائيليين، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.