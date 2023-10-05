ذكرت إذاعة الصين الدولية بان الصين تنجح في إطلاق القمر الصناعي "ياوقان - 39"، ولفتت الى ان "الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش- 2 دي" قل على متنه القمر الصناعي "ياوقان - 39" وقد انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ودخل القمر الصناعي المدار المخطط له بنجاح".

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