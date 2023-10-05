اختبار 12 نوعا من الطائرات المسيرة التدميرية والقتالية في مناورات الجيش الايراني

اعلن المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش الايراني العميد علي رضا شيخ ان 12 نوعاً مختلفاً من الطائرات المسيرة التدميرية والقتالية المشاركة ضمن 200 طائرة مسيرة في المناورات، ستنضم بعد مرحلة المناورات لتنظيم الجيش القتالي.

واوضح العميد شيخ في مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر" فی التلفزيون الايراني، بانه "استمرارا للمرحلة التكتيكية للمناورات دخلنا المرحلة الثانية وهي المرحلة العملانية". وأضاف: "يوم أمس، كان لنا عرض رائع للطائرة المسيرة "أبابيل-5" في مجال الاستطلاع، كما أجرينا بالأمس عملية جيدة جدًا لاعتراض وتدمير من قبل الطائرة المسيرة "كرار" ، كما ازيح الستار عن الطائرة المسيرة "كمان 19" بقدرات قاعدة الحرب الالكترونية الجوية".

وذكر المتحدث باسم المناورات بانه "استمراراً للمناورات وفي سياق المرحلة التكتيكية للمرحلة النهائية، سنختبر القدرة على المرور عبر شبكات الحرب الالكترونية والحواجز الدفاعية من قبل الطائرات المسيرة "آرش" و"كرار"، والتي من المفترض أن تنطلق من أجزاء مختلفة من البلاد وان تهبط بصورة مجموعة في نقطة ووقت محددين".

ولفت الى انه "من المهم ايجاد التحدي لقدرة طائراتنا المسيرة واجسامنا الطائرة في بيئة الحرب الالكترونية التشويشية في ساحة المعركة. في هذه المرحلة من المناورات ، نقوم باختبار القدرة الهجومية لطائراتنا المسيرة في التعامل مع المنظومات التخريبية". وتابع: "اليوم وفي المرحلة النهائية من المناورات سنستعرض قدرة جديدة لطائرات الجيش المسيرة من خلال استهداف الأهداف التي تم وضعها في منطقة المناورات في وقت ومكان واحد".

واشار الى انه "في هذه المرحلة، يتم اختبار 12 نوعًا مختلفًا من طائراتنا التدميرية والقتالية في اطار ما يقرب من 200 طائرة مسيرة مشاركة في المناورات". واوضح انه بعد انتهاء المناورات ستدخل هذه الانواع من الطائرات المسيرة تنظيم الجيش القتالي بغية تعزيز قدرات البلاد الدفاعية.