سليم عون: التلطّي وراء لجان وزاريّة أو قرارات حكوميّة لا يُعتبر حلاً للأزمة السوريّة

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى ان "النازحين السوريين هم ضحايا سياسات الدول الغربيّة كما هو حال اللبنانيين"، ولفتت الى ان "معالجة أزمة النزوح السوري تحتاج أولاً إلى التواصل مع السلطات السوريّة"، واوضح بانه "في حال لم يحصل هذا التواصل لا يُمكن الحديث عن ضبط الحدود، خاصّة في ظلّ التهريب والدخول بطرق غير شرعيّة.

واعتبر عون في حديث اذاعي، بان "التلطّي وراء لجان وزاريّة أو قرارات حكوميّة، لا يُعتبر حلاً للأزمة السوريّة طالما أنه لا نيّة لتنفيذها".