أمل أبو زيد دان سلوك المتطرفين اليهود في القدس: يتعارض مع الحق في الحج إلى الأماكن المقدسة

استنكر النائب السابق أمل أبو زيد "السلوك غير الاخلاقي للمتطرفين اليهود تجاه مجموعة من الحجاج المسيحيين"، ودان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ما أقدم عليه متطرفون يهود في اتجاه مجموعة من الحجاج المسيحيين وهم يحملون الصليب في شارع درب الآلام في القدس. إن هذا السلوك غير الاخلاقي يشكّل تدنيساً للمقدسات ويعبّر عن عدائية وكراهية ويتعارض كلياً مع الحق المقدس في العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان، وأي محاولة لتبرير هذه الظاهرة من قبل بعض المسؤولين الاسرائيليين غير مقبول ومردود لأصحابه. لن تنجح كل المحاولات لتهويد القدس وتغيير طابعها المسيحي والاسلامي مهما بلغ التنكيل والانتهاك للحقوق".

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