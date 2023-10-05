الكتيبة الهندية أحيت ذكرى ميلاد المهاتما غاندي في بلدة ابل السقي

أحيت الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ذكرى ميلاد المهاتما غاندي في احتفال تكريمي في الساحة التي تحمل اسمه في بلدة ابل السقي قضاء مرجعيون بحضور السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمان شيخ وعفراء دول بنغلادش اندونيسيا مالزيا لارنكا والفاتيكان وضباط من وحدات اليونيفيل والجيش اللبناني رؤساء بلديات مهاتير وفعاليات تقافية واجتماعية ودينية.

وتوج الاحتفال بنشر مناقب اللاعنف والسلم التي وعظ بها المهاتما غاندي وهو دايل ثابت على حسن العلاقات المدنية والعسكرية والجهود التي تقوم بها اليونيفيل للحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان.