تيمور جنبلاط بحث في الاوضاع العامة مع وزير البيئة والسفير غبريال والبزري

عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في حضور النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، للأوضاع العامة وشؤونًا بيئية وعمل الوزارة.
كما استقبل جنبلاط النائب عبد الرحمن البزري، في حضور النائب أبو فاعور وحرب، وجرى عرض لآخر المستجدات.
ثم بحث جنبلاط مع رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان السفير ادوارد غبريال ووفد من الفريق، في حضور النائب فيصل الصايغ وحرب، في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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