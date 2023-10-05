اشار النائب وضاح الصادق في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لم يحضر وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الجلسة المخصصة لمطار بيروت الدولي على الرغم من حساسية الموضوع و خطورة وضع المطار الحالي".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: وزير الاشغال لم يحضر الجلسة المخصصة للمطار على الرغم من حساسية الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.